Русские штурмовики уничтожают технику и боевиков ВСУ на фланге Артёмовска

Российские Вооружённые силы уничтожают военную технику и боевиков армии Украины на фланге Артёмовска.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя эпичные кадры с передовой.

По информации военкоров, на Северском направлении сначала отдельный разведывательный батальон 2-го корпуса армии России точным ударом противотанковой управляемой ракетой уничтожает танк ВСУ вместе с экипажем. После этого в бой вступает 85-я бригада.

Штурм под Белогоровкой и уничтожение личного состава и техники врага попал на видео.