Российские Вооружённые силы уничтожают военную технику и боевиков армии Украины на фланге Артёмовска.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя эпичные кадры с передовой.
По информации военкоров, на Северском направлении сначала отдельный разведывательный батальон 2-го корпуса армии России точным ударом противотанковой управляемой ракетой уничтожает танк ВСУ вместе с экипажем. После этого в бой вступает 85-я бригада.
Штурм под Белогоровкой и уничтожение личного состава и техники врага попал на видео.
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