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Русские штурмовики уничтожают технику и боевиков ВСУ на фланге Артёмовска

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы уничтожают военную технику и боевиков армии Украины на фланге Артёмовска.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя эпичные кадры с передовой.

По информации военкоров, на Северском направлении сначала отдельный разведывательный батальон 2-го корпуса армии России точным ударом противотанковой управляемой ракетой уничтожает танк ВСУ вместе с экипажем. После этого в бой вступает 85-я бригада.

Штурм под Белогоровкой и уничтожение личного состава и техники врага попал на видео.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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