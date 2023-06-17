Президент Украины Владимир Зеленский лжёт о возможном подрыве Запорожской АЭС, чтобы прикрыть терроризм Украины, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы может совершить теракт на ЗАЭС для "дестабилизации" обстановки.
"Зеленский опять озвучивает дикую ложь, пытаясь прикрыть свои террористические планы. Зеленский набил руку на использовании приёмов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу "чем страшнее ложь, чем скорее в неё поверят", — заявил Рогов РИА Новости.
По мнению главы движения "Мы вместе с Россией", киевский режим готовят провокацию на ЗАЭС, потому заранее готовят к ней мировое сообщество.
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