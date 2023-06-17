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Рогов обвинил Зеленского в дикой лжи из-за слов о Запорожской АЭС

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Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский лжёт о возможном подрыве Запорожской АЭС, чтобы прикрыть терроризм Украины, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов обвинил Зеленского в дикой лжи из-за слов о Запорожской АЭС
Фото: ВКонтакте

Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы может совершить теракт на ЗАЭС для "дестабилизации" обстановки.

"Зеленский опять озвучивает дикую ложь, пытаясь прикрыть свои террористические планы. Зеленский набил руку на использовании приёмов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу "чем страшнее ложь, чем скорее в неё поверят", — заявил Рогов РИА Новости.

По мнению главы движения "Мы вместе с Россией", киевский режим готовят провокацию на ЗАЭС, потому заранее готовят к ней мировое сообщество.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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