Рогов: США поставили Киеву задачу показать успехи наступления ВСУ до саммита НАТО

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон поставил Киеву задачу продемонстрировать успехи наступательной операции украинской армии до саммита Североатлантического альянса, запланированного на середину июля. Такое мнение выразил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается придумать, как за три недели добиться прорыва на линии соприкосновения. Он отметил, что Киев регулярно осуществляет переброску резервов и жертвует огромным количеством военнослужащих ради выслуги перед западными лидерами.

"США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава общественного движения заявил, что боевики ВСУ пытались перейти в атаку на Ореховском направлении, однако откатились назад с потерями. Он подчеркнул: украинским солдатам не удалось прорвать первую линию российской обороны в Запорожской области.