Вашингтон поставил Киеву задачу продемонстрировать успехи наступательной операции украинской армии до саммита Североатлантического альянса, запланированного на середину июля. Такое мнение выразил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается придумать, как за три недели добиться прорыва на линии соприкосновения. Он отметил, что Киев регулярно осуществляет переброску резервов и жертвует огромным количеством военнослужащих ради выслуги перед западными лидерами.
"США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее глава общественного движения заявил, что боевики ВСУ пытались перейти в атаку на Ореховском направлении, однако откатились назад с потерями. Он подчеркнул: украинским солдатам не удалось прорвать первую линию российской обороны в Запорожской области.
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