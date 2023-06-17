МО России: бойцы РФ подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе — пять авиабомб ФАБ-100

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ при помощи трофейного БТР-камикадзе, сообщили в Минобороны страны.

Фото: mil.ru

Бойцы подготовили целую операцию по уничтожению "опорняка" противника с помощью БТР. Начинили бронетранспортёр взрывчаткой и отправили машину в опорный пункт ВСУ.

"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил её в его в сторону, и выпрыгнул… убыл в тыл, — сообщили в Минобороны России. — Подрыв был очень серьёзный… взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100".

В результате тщательно спланированной операции противник понёс значительные потери в технике и живой силе.