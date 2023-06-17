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МО России: бойцы РФ подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе — пять авиабомб ФАБ-100

0:56
Силовые структуры

Российские бойцы инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ при помощи трофейного БТР-камикадзе, сообщили в Минобороны страны.

МО России: бойцы РФ подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе — пять авиабомб ФАБ-100
Фото: mil.ru

Бойцы подготовили целую операцию по уничтожению "опорняка" противника с помощью БТР. Начинили бронетранспортёр взрывчаткой и отправили машину в опорный пункт ВСУ.

"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил её в его в сторону, и выпрыгнул… убыл в тыл, — сообщили в Минобороны России. — Подрыв был очень серьёзный… взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100".

В результате тщательно спланированной операции противник понёс значительные потери в технике и живой силе.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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