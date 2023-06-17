Российские бойцы инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ при помощи трофейного БТР-камикадзе, сообщили в Минобороны страны.
Бойцы подготовили целую операцию по уничтожению "опорняка" противника с помощью БТР. Начинили бронетранспортёр взрывчаткой и отправили машину в опорный пункт ВСУ.
"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил её в его в сторону, и выпрыгнул… убыл в тыл, — сообщили в Минобороны России. — Подрыв был очень серьёзный… взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100".
В результате тщательно спланированной операции противник понёс значительные потери в технике и живой силе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.