Арестович* ломает всю украинскую пропаганду: пехота ВСУ льёт кровь литрами

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в беседе с беглыми либералами озвучил неприятные для Киева перспективы.

Фото: dan-news. info

И дело даже не в "литрах крови", которые льёт пехота ВСУ, по его словам. А дело уже в том, что в успех "контрнаступления" уже вообще никто, похоже, не верит.

"Я сейчас с трибун и напрямую говорю, когда меня все нервно спрашивают про контрнаступ: по вашей же военной доктрине контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только на условиях авиационного превосходства. А у нас пехота льёт кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16 или не давать", — возмущается националист.

По его словам, Запад дал русским время серьёзно окопаться на линии обороны. И если продолжить давать армии России делать то, что она хочет, то рассчитывать на "какие-то великие подвиги" со стороны Украины очень сложно.

"Они вместо трёх линий накопают девять и даже американская армия не возьмёт это", — подытожил Арестович.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.