Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в беседе с беглыми либералами озвучил неприятные для Киева перспективы.
И дело даже не в "литрах крови", которые льёт пехота ВСУ, по его словам. А дело уже в том, что в успех "контрнаступления" уже вообще никто, похоже, не верит.
"Я сейчас с трибун и напрямую говорю, когда меня все нервно спрашивают про контрнаступ: по вашей же военной доктрине контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только на условиях авиационного превосходства. А у нас пехота льёт кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16 или не давать", — возмущается националист.
По его словам, Запад дал русским время серьёзно окопаться на линии обороны. И если продолжить давать армии России делать то, что она хочет, то рассчитывать на "какие-то великие подвиги" со стороны Украины очень сложно.
"Они вместо трёх линий накопают девять и даже американская армия не возьмёт это", — подытожил Арестович.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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