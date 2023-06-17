Уволенные из армии США наркоманы воюют на стороне Украины

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уволенные из американской армии наркозависимые сейчас в рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях на Украине.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Об этом сообщает The American Conservative.

Употребление наркотиков американскими солдатами стало проблемой ВС США. За 2022 год от передозировки там умерло больше военнослужащих, чем во время боёв в Афганистане за это же время.

С 2021 по 2023 год из армии США уволено более 15 тысяч человек, уличённых в употреблении психоактивных веществ. Многие стали наёмниками на Украине.

Их часто обвиняют в мародёрстве: рассказывают, что с тел их убитых сослуживцев американские наёмники сразу снимают всё ценное, пишет издание.

Украинские солдаты жалуются, что большинство из американцев ведут себя неадекватно. Также сообщается, что наёмники-наркоманы забирают у украинцев поставленное оружие и перепродают его, подытожил автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.