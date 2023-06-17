Уволенные из американской армии наркозависимые сейчас в рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях на Украине.
Об этом сообщает The American Conservative.
Употребление наркотиков американскими солдатами стало проблемой ВС США. За 2022 год от передозировки там умерло больше военнослужащих, чем во время боёв в Афганистане за это же время.
С 2021 по 2023 год из армии США уволено более 15 тысяч человек, уличённых в употреблении психоактивных веществ. Многие стали наёмниками на Украине.
Их часто обвиняют в мародёрстве: рассказывают, что с тел их убитых сослуживцев американские наёмники сразу снимают всё ценное, пишет издание.
Украинские солдаты жалуются, что большинство из американцев ведут себя неадекватно. Также сообщается, что наёмники-наркоманы забирают у украинцев поставленное оружие и перепродают его, подытожил автор статьи.
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