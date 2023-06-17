Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американцы озвучили единственную "формулу мира", доступную Зеленскому
Ходаковский оценил ситуацию с личным составом и боеприпасами в ДНР
"Е1.RU": онколог Страхов рассказал, как не пропустить смертельный вид рака
Арестович* ломает всю украинскую пропаганду: пехота ВСУ льёт кровь литрами
РИА Новости: осудившим СВО и уехавшим из России артистам предложили вернуться
Жимолость каприфоль: Красивый и полезный растительный вид
Foreign Policy: у НАТО нет хороших новостей для Украины
"Турпром": туристам посоветовали не носить брюки с широкими штанинами в самолёте
НТВ: покинувших РФ артистов объединила отмена выступлений за рубежом

Уволенные из армии США наркоманы воюют на стороне Украины

1:06
Силовые структуры

Уволенные из американской армии наркозависимые сейчас в рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях на Украине.

Уволенные из армии США наркоманы воюют на стороне Украины
Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Об этом сообщает The American Conservative.

Употребление наркотиков американскими солдатами стало проблемой ВС США. За 2022 год от передозировки там умерло больше военнослужащих, чем во время боёв в Афганистане за это же время.

С 2021 по 2023 год из армии США уволено более 15 тысяч человек, уличённых в употреблении психоактивных веществ. Многие стали наёмниками на Украине.

Их часто обвиняют в мародёрстве: рассказывают, что с тел их убитых сослуживцев американские наёмники сразу снимают всё ценное, пишет издание.

Украинские солдаты жалуются, что большинство из американцев ведут себя неадекватно. Также сообщается, что наёмники-наркоманы забирают у украинцев поставленное оружие и перепродают его, подытожил автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пленные американские наемники рассказали об украинской армии и пропаганде
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле

На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.

Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
News24: Польша не позволила покинуть самолёт делегации президента ЮАР, следовавшей в Киев
Власти Польши подвергли унизительной блокировке в самолёте делегацию президента ЮАР
В Москве задержали актрису Бабушкину, обнаружив у нее пакетик с подозрительным порошком
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Алина Загитова опозорилась на ПМЭФ-2023
"Скучаем по русским": Европа не может найти альтернативу туристам из России
Одно обстоятельство заставило ВСУ начать контрнаступление летом — WP
Одно обстоятельство заставило ВСУ начать контрнаступление летом — WP
Последние материалы
Учёные обнаружили сходство между беременными собаками и женщинами
Жимолость каприфоль: Красивый и полезный растительный вид
Foreign Policy: у НАТО нет хороших новостей для Украины
"Турпром": туристам посоветовали не носить брюки с широкими штанинами в самолёте
Уволенные из армии США наркоманы воюют на стороне Украины
НТВ: покинувших РФ артистов объединила отмена выступлений за рубежом
Байкальская отшельница предсказала будущее России и СВО: будут на коленях просить
Врач-токсиколог Водовозов сообщил, помогает ли сода в лечении онкологических заболеваний
Пыль на решётках воздуховодов климатической системы: как быстро удалить
"РГ": хирург-уролог Гадзиян назвал продукт, который запечатывает сосуды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников