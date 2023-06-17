Если Запад всё же поставит киевской власти самолёты F-16, то ВС РФ уничтожат их за одну ночь.
Об этом в интервью Sky News рассказал военный аналитик Шон Белл.
Он отметил, что украинской армии передадут небольшое количество устаревших самолётов F-16 и Воздушно-космические силы России могут уничтожить эти истребители "почти за одну ночь".
Аналитик подчёркивает, что так Вооружённые силы РФ разрушат зарождающийся воздушный украинский потенциал и мотивируют своих бойцов на победы.
Напомним, накануне, 16 июня, президент России Владимир Путин на полях саммита ПМЭФ заявил, что российская армия рассмотрит варианты поражения истребителей F-16 переданных Киеву, даже если их будут базировать за пределами Украины.
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