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Экс-полковник спецслужбы: прагматичная киевская СБУ переобуется очень быстро

1:16
Силовые структуры

Сводки СБУ ежедневно рапортуют о разоблачениях "агентов Кремля". Это говорит о количестве украинцев с пророссийскими взглядами в госструктурах.

Экс-полковник спецслужбы: прагматичная киевская СБУ переобуется очень быстро
Фото: https://t.me/stranaua/99542

Но на самом деле, их гораздо больше, в своём блоге рассказал экс-полковник СБУ Василий Прозоров.

"После 2014 года я разочаровался во многих своих коллегах, которые до победы Майдана придерживались одной точки зрения, а после поменяли её на 180 градусов. Просто развернулись в другую сторону… Там они были против национализма, за Россию, за русский язык, и тут они полностью поменялись. Но не все", — говорит перешедший на российскую сторону сотрудник СБУ.

Но в целом в СБУ работают достаточно прагматичные люди. Ведь пропагандисты уже обвиняли руководство силовиков в теперь уже подконтрольных РФ регионах Украины в том, что они сдали эти территории. И если там спецслужбы так легко переобуваются, значит и в Киеве СБУ переобуется в случае необходимости, как только запахнет жареным, отметил Прозоров.

По его словам, это неглупые люди, и чётко понимают, кто будет нужен на Западе новым хозяевам, а кто нет.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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