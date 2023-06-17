Сводки СБУ ежедневно рапортуют о разоблачениях "агентов Кремля". Это говорит о количестве украинцев с пророссийскими взглядами в госструктурах.
Но на самом деле, их гораздо больше, в своём блоге рассказал экс-полковник СБУ Василий Прозоров.
"После 2014 года я разочаровался во многих своих коллегах, которые до победы Майдана придерживались одной точки зрения, а после поменяли её на 180 градусов. Просто развернулись в другую сторону… Там они были против национализма, за Россию, за русский язык, и тут они полностью поменялись. Но не все", — говорит перешедший на российскую сторону сотрудник СБУ.
Но в целом в СБУ работают достаточно прагматичные люди. Ведь пропагандисты уже обвиняли руководство силовиков в теперь уже подконтрольных РФ регионах Украины в том, что они сдали эти территории. И если там спецслужбы так легко переобуваются, значит и в Киеве СБУ переобуется в случае необходимости, как только запахнет жареным, отметил Прозоров.
По его словам, это неглупые люди, и чётко понимают, кто будет нужен на Западе новым хозяевам, а кто нет.
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