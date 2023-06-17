Политолог Сергей Марков опубликовал фото медалей, предназначенных для награждения бойцов, взявших Бахмут.
Марков разместил в своём Telegram-канале снимки медалей.
"Медали "Бахмутская мясорубка" и "За взятие Бахмута". Награждаются победители Бахмутской битвы", — написал политолог под фотографиями.
На обратной стороне медали написано, что целью бахмутской операции было спасение чести России.
Ранее актёр Иван Охлобыстин выразил почтение героям "бахмутской мясорубки" и помолился за упокой душ военнослужащих, павших в сражениях за Бахмут.
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