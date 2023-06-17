Марков показал медали "Бахмутская мясорубка"

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков опубликовал фото медалей, предназначенных для награждения бойцов, взявших Бахмут.

Фото: Телеграм-канал Сергея Маркова

Марков разместил в своём Telegram-канале снимки медалей.

"Медали "Бахмутская мясорубка" и "За взятие Бахмута". Награждаются победители Бахмутской битвы", — написал политолог под фотографиями.

На обратной стороне медали написано, что целью бахмутской операции было спасение чести России.

Ранее актёр Иван Охлобыстин выразил почтение героям "бахмутской мясорубки" и помолился за упокой душ военнослужащих, павших в сражениях за Бахмут.