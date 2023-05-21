Охлобыстина порадовал итог "бахмутской мясорубки"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иван Охлобыстин после взятия Бахмута решил, что "роковой маятник судьбы качнулся в нашу сторону".

Фото: Телеграм-канал Захара Прилепина

Звезда сериала "Интерны" увидел в успехах России на фронте "зарницу в предрассветный час".

Актёр уверен, что "Европа устала и находится накануне бузы", так как простым жителям западных стран, по мнению Охлобыстина, нет до Украины никакого дела.

С США, считает артист, дело обстоит сложнее.

"С Америкой сложнее. Байден по другому пути не пойдёт, он другого пути не помнит. Есть у меня предчувствие, что его вот вот Господь приберёт, пока он ещё чего не натворил", — выразил своё мнение Охлобыстин.

Он выразил уважение героям "бахмутской мясорубки" и помолился за упокой душ павших в боях за Бахмут.

Ранее Иван Охлобыстин призвал рубить кабеля YouTube. Видеохостинг, по его мнению, заставляет россиян сомневаться в победах России.