Комбат "Востока" Александр Ходаковский не исключил, что военачальники приукрашивают успехи СВО, чтобы не казаться некомпетентными.
Ходаковский уверен, что Владимир Путин создал эффективную систему мониторинга происходящего на линиях боевого соприкосновения.
"Некоторые каналы пишут: президент не любит негативные доклады и тех, кто их делает, отдаляет от себя и перестаёт прислушиваться к их мнению", — написал бывший командир донецкой "Альфы".
Военачальник обратил внимание на то, что президент РФ на встрече с военкорами показал свою полную погружённость в ситуацию на фронтах.
"Он отнюдь не удовлетворяется официальными сводками", — уверен комбат "Востока".
Ходаковский предположил, что руководство ВС РФ не желает выглядит непрофессионально, поэтому в ход, возможно, "пойдёт приукрашивание положения дел".
При этом он отметил, что на опытных генералов возложена обязанность давать оценку военной обстановке и боеготовности армии РФ. Они, по словам Ходаковского, наделены правом прямого доклада.
"Так что представлять лидера страны эдаким страусом, засунувшим голову в песок, не нужно", — выразил уверенность командир батальона "Восток".
Ранее Ходаковский оценил ситуацию боеприпасами.
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