Ходаковский прокомментировал слухи о том, что Путину на стол ложатся только положительные доклады о СВО

Комбат "Востока" Александр Ходаковский не исключил, что военачальники приукрашивают успехи СВО, чтобы не казаться некомпетентными.

Фото: кремлин.ру

Ходаковский уверен, что Владимир Путин создал эффективную систему мониторинга происходящего на линиях боевого соприкосновения.

"Некоторые каналы пишут: президент не любит негативные доклады и тех, кто их делает, отдаляет от себя и перестаёт прислушиваться к их мнению", — написал бывший командир донецкой "Альфы".

Военачальник обратил внимание на то, что президент РФ на встрече с военкорами показал свою полную погружённость в ситуацию на фронтах.

"Он отнюдь не удовлетворяется официальными сводками", — уверен комбат "Востока".

Ходаковский предположил, что руководство ВС РФ не желает выглядит непрофессионально, поэтому в ход, возможно, "пойдёт приукрашивание положения дел".

При этом он отметил, что на опытных генералов возложена обязанность давать оценку военной обстановке и боеготовности армии РФ. Они, по словам Ходаковского, наделены правом прямого доклада.

"Так что представлять лидера страны эдаким страусом, засунувшим голову в песок, не нужно", — выразил уверенность командир батальона "Восток".

Ранее Ходаковский оценил ситуацию боеприпасами.