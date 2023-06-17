Ходаковский оценил ситуацию с личным составом и боеприпасами в ДНР

Ситуация с обеспеченностью боеприпасами и личным составом в российских войсках выправилась.

Фото: vk.com

Об этом в Telegram-канале сообщает заместитель главы Росгвардии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

Он отмечает, что по обоим аспектам дефицита больше не наблюдается.

"Ситуация со снарядами стабильно-положительная — нехватки не ощущается", — пишет создатель батальона "Восток", отметив, что сегодня основной проблемой остается "дальность огня".

Также периодически проявляется нехватка мотивации бойцов ВС РФ, подчёркивает он.

"Добровольцы — кадровые — мобилизованные, — примерно в таком порядке выстраивается шкала мотивированности. Но мотивированность — это не дело замполитов, — это дело всей страны", — подытожил Ходаковский.

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