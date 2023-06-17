Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экзотическое хлебное дерево
Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергохабом Европы
Вместо НАТО Вашингтон предлагает Украине "стратегию дикобраза"
Телеканал ТВ-3 и "Вайт медиа" начинают съёмки нового сезона реалити-шоу "Последний герой"
Военкор Руденко: в Запорожской области идут тяжёлые бои
Финский пограничник забыл поставить туристке из России штамп о выезде в паспорте
Экс-посол Индии в США Мира Шанкар: США осознали, что у Индии есть императивы в отношении России
Певица Слава сообщила об осложнениях после пластики: артистка находится в больнице
Экс-депутат Европарламента Филиппо допустил ввод войск НАТО на Украину после провала ВСУ на фронте

Американский профессор: "Нужно убедить русских, что они проиграли".

1:07
Силовые структуры

На конференции в Институте международных отношений в Польше рассказали, как не допустить победы России в СВО.

С докладом там выступил профессор из США Элион Коэн, отметив, что поражение РФ не требует марша на Москву.

"Запад должен убедить Россию, что она потерпела поражение. Это лучше достигнуть в головах", — отметил американский докладчик, подчеркнув, что вне зависимости от хода спецоперации, надо убедить россиян, что "борьба была бесполезной, что цена, заплаченная кровью, не стоила того".

По его словам, Запад должен вести жёсткую информкомпанию: нервировать население РФ мыслью: они "до зубов" будут вооружать ВСУ на "долгие годы", убеждать, что русские генералы некомпетентны, оснащение уступает всушному, логистика прогнила от коррупции.

"Нам нужно видеть массы русских: бегущих, дезертирующих, стреляющих в своих офицеров, взятых в плен или убитых. Поражение РФ должно быть большим, кровавым разгромом", — заявил Коэн.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На Времевском выступе ВСУ не ожидали, что мобилизованные РФ могут "вещи делать"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле

На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.

Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Байкальская отшельница предсказала будущее России и СВО: будут на коленях просить
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Власти Польши подвергли унизительной блокировке в самолёте делегацию президента ЮАР
В Москве задержали актрису Бабушкину, обнаружив у нее пакетик с подозрительным порошком
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
"Скучаем по русским": Европа не может найти альтернативу туристам из России
Разведка НАТО: русский стратег ПАК ДА строят для стирания континентов
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
Последние материалы
Зачем опытные водители всегда возят в аптечке зубную пасту
Россиянка Макеева обвиняется в поставке женщин для утех лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна
Американский профессор: "Нужно убедить русских, что они проиграли".
Как обезопасить себя во время нападения акулы: бить в морду или по жабрам
После завершения военной спецоперации на Украине наступит период психологического кризиса
МК: жители Грузии рассказали, действительно ли они не ждут русских туристов
По каким признаком можно узнать о наличии артериальных и венозных тромбов в организме, объяснил кардиолог
На угольной шахте в Павлограде в Днепропетровской области Украины произошёл взрыв метана
Ходаковский прокомментировал слухи о том, что Путину на стол ложатся только положительные доклады о СВО
Песков опроверг информацию о том, что при звонках Макрона и Шольца не соединяют с Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников