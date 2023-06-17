Американский профессор: "Нужно убедить русских, что они проиграли".

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На конференции в Институте международных отношений в Польше рассказали, как не допустить победы России в СВО.

С докладом там выступил профессор из США Элион Коэн, отметив, что поражение РФ не требует марша на Москву.

"Запад должен убедить Россию, что она потерпела поражение. Это лучше достигнуть в головах", — отметил американский докладчик, подчеркнув, что вне зависимости от хода спецоперации, надо убедить россиян, что "борьба была бесполезной, что цена, заплаченная кровью, не стоила того".

По его словам, Запад должен вести жёсткую информкомпанию: нервировать население РФ мыслью: они "до зубов" будут вооружать ВСУ на "долгие годы", убеждать, что русские генералы некомпетентны, оснащение уступает всушному, логистика прогнила от коррупции.

"Нам нужно видеть массы русских: бегущих, дезертирующих, стреляющих в своих офицеров, взятых в плен или убитых. Поражение РФ должно быть большим, кровавым разгромом", — заявил Коэн.

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