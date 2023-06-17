Военкор Андрей Руденко проинформировал о тяжёлых боях, которые армия РФ ведёт в настоящее время с киевским режимом на территории Запорожской области.
"70-й и 291-й полки встречают танки и пехоту противника, — сообщает военкор. — Без остановки работают наши артиллерия и авиация".
Напомним, в Минобороны России ранее сообщили о том, что под Времевским выступом в Запорожской области бойцы ВС РФ успешно отразили три атаки укронацистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.