Военкор Руденко: в Запорожской области идут тяжёлые бои

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Андрей Руденко проинформировал о тяжёлых боях, которые армия РФ ведёт в настоящее время с киевским режимом на территории Запорожской области.

"70-й и 291-й полки встречают танки и пехоту противника, — сообщает военкор. — Без остановки работают наши артиллерия и авиация".

Напомним, в Минобороны России ранее сообщили о том, что под Времевским выступом в Запорожской области бойцы ВС РФ успешно отразили три атаки укронацистов.