Глава офиса Зеленского Подоляк раскрыл тактику наступления ВСУ: идёт первичный этап

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия чётко придерживается разработанной тактики контрнаступления, заявил глава администрации президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: Facebook

Согласно планам командования ВСУ, ракетная и ствольная артиллерия продолжат наращивать интенсивность огня по всей линии боевого соприкосновения, добавил он.

"На первичном этапе проводятся следующие мероприятия — формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию", — пояснил Подоляк в интервью украинскому телеканалу.

Таким образом, отметил он, украинские войска лишат Вооруженные силы РФ возможности обороняться и перейдут в активное контрнаступление.

Ранее в Минобороны России рассказали о мощных ракетно-бомбовых ударах ВКС РФ на Купянском направлении.