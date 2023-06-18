Украинская армия чётко придерживается разработанной тактики контрнаступления, заявил глава администрации президента Украины Михаил Подоляк.
Согласно планам командования ВСУ, ракетная и ствольная артиллерия продолжат наращивать интенсивность огня по всей линии боевого соприкосновения, добавил он.
"На первичном этапе проводятся следующие мероприятия — формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию", — пояснил Подоляк в интервью украинскому телеканалу.
Таким образом, отметил он, украинские войска лишат Вооруженные силы РФ возможности обороняться и перейдут в активное контрнаступление.
Ранее в Минобороны России рассказали о мощных ракетно-бомбовых ударах ВКС РФ на Купянском направлении.
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