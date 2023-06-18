Вертолеты и штурмовики ВКС РФ продолжают громить противника на Купянском направлении, рассказали в пресс-центре Западной группировки войск.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике", — цитирует главу пресс-службы полковника Сергея Зыбинского агентство РИА Новости.
Он также добавил, что группировка "Запад" уничтожила вооружение, военную и специальную технику 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ с помощью РСЗО "Торнадо-С".
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