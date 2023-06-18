Минобороны: Ка-52, Ми-28 и Су-25 нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вертолеты и штурмовики ВКС РФ продолжают громить противника на Купянском направлении, рассказали в пресс-центре Западной группировки войск.

Фото: Вадим Савицкий

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике", — цитирует главу пресс-службы полковника Сергея Зыбинского агентство РИА Новости.

Он также добавил, что группировка "Запад" уничтожила вооружение, военную и специальную технику 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ с помощью РСЗО "Торнадо-С".

Ранее стало известно об успешном применении в зоне спецоперации нового дрона "Привет-82"с уникальной системой управления.