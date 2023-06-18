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Рогов: в Запорожской области ВСУ используют волновой формат атак

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Силовые структуры

На Запорожском участке линии соприкосновения ВСУ используют атаки в волновом формате. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: в Запорожской области ВСУ используют волновой формат атак
Фото: Правда.Ру

Таким образом украинские военные надеются осуществить прорыв российской линии обороны и продвинуться за неё, считает политик.

"Украинские боевики применяют волновой формат атак — на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться в глубь её", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

При этом до сих пор ВСУ не продвинулись за линию соприкосновения, не продемонстрировав ни стратегических, ни тактических успехов. Все попытки атак ВСУ пресекаются российской армией, добавил Рогов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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