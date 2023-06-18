Рогов: в Запорожской области ВСУ используют волновой формат атак

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском участке линии соприкосновения ВСУ используют атаки в волновом формате. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Таким образом украинские военные надеются осуществить прорыв российской линии обороны и продвинуться за неё, считает политик.

"Украинские боевики применяют волновой формат атак — на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться в глубь её", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

При этом до сих пор ВСУ не продвинулись за линию соприкосновения, не продемонстрировав ни стратегических, ни тактических успехов. Все попытки атак ВСУ пресекаются российской армией, добавил Рогов.