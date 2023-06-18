На Запорожском участке линии соприкосновения ВСУ используют атаки в волновом формате. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Таким образом украинские военные надеются осуществить прорыв российской линии обороны и продвинуться за неё, считает политик.
"Украинские боевики применяют волновой формат атак — на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться в глубь её", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
При этом до сих пор ВСУ не продвинулись за линию соприкосновения, не продемонстрировав ни стратегических, ни тактических успехов. Все попытки атак ВСУ пресекаются российской армией, добавил Рогов.
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