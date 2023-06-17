Рогов: ВКС РФ нанесли удар по скоплению военных и техники ВСУ в районе Орехова

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожской области Владимир Рогов заявил о проведении упреждающего воздушного удара российской тактической авиацией по местам скопления украинских военных и их тяжёлой техники в окрестностях города Орехов.

По словам Рогова, данный район находится в непосредственной близости к линии фронта. Вечером в субботу противник резко усилил свою активность. Атаки ВСУ совершались с большим числом личного состава и поддержкой бронетехники на указанном фронтовом участке.