Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожской области Владимир Рогов заявил о проведении упреждающего воздушного удара российской тактической авиацией по местам скопления украинских военных и их тяжёлой техники в окрестностях города Орехов.
По словам Рогова, данный район находится в непосредственной близости к линии фронта. Вечером в субботу противник резко усилил свою активность. Атаки ВСУ совершались с большим числом личного состава и поддержкой бронетехники на указанном фронтовом участке.
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