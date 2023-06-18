Песков: за слова про убийства русских Подоляк будет наказан

Кремль обещает наказать Подоляка за слова про убийства русских

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Никогда нельзя русским угрожать убийством.

Фото: parmanews.ru

Об этом заявил глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать", — отметил пресс-секретарь президента России, комментируя заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Также он сказал, что такие слова киевского русофоба должны получить оценку за рубежом.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что планом Киева является "максимально жёсткое продвижение вперед" с убийством максимального числа русских.

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