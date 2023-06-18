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Президент Владимир Путин заявил, что знает, где находится Залужный

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Силовые структуры

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, где на данный момент находится главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Владимир Путин заявил, что знает, где находится Залужный
Фото: t.me/botinokvoenkora

По словам главы государства, чтобы поговорить с украинским высокопоставленным военным, необходимо "перейти на иностранный язык".

"А где он Залужный? Мне кажется, что я знаю. Мне кажется, что он за границей", — ответил военному корреспонденту Александру Сладкову лидер РФ.

Напомним, Залужный пропал из медиапространства Украины пару недель назад, а в конце мая пропал и глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Что касается руководителя военной разведки Незалежной, то накануне экс-нардеп Рады Илья Кива сообщил, что Буданов скончался в немецком госпитале не приходя в сознание.

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Путин: я знаю где Залужный
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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