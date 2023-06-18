Президент Владимир Путин заявил, что знает, где находится Залужный

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, где на данный момент находится главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Фото: t.me/botinokvoenkora

По словам главы государства, чтобы поговорить с украинским высокопоставленным военным, необходимо "перейти на иностранный язык".

"А где он Залужный? Мне кажется, что я знаю. Мне кажется, что он за границей", — ответил военному корреспонденту Александру Сладкову лидер РФ.

Напомним, Залужный пропал из медиапространства Украины пару недель назад, а в конце мая пропал и глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Что касается руководителя военной разведки Незалежной, то накануне экс-нардеп Рады Илья Кива сообщил, что Буданов скончался в немецком госпитале не приходя в сознание.

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