РВ: боевики 25-й бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь российских пленных

Бойцы группировки "Отважные" армии России отомстили боевикам из 25-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), которые расстреляли ранее пленных российских военных. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: rusvesna.su

Они заметили, что "Отважные" ничего не забыли, и подчистую вырезали отряды украинского десанта. Украинские националисты за казнь наших пленных заплатили страшную цену — потери бригады составили 400 боевиков.

Ещё живым всушникам сибиряки из группировки "Центр" напомнили, что их ждёт, если они не сложат оружие, добавили авторы издания.