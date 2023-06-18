Бойцы группировки "Отважные" армии России отомстили боевикам из 25-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), которые расстреляли ранее пленных российских военных. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они заметили, что "Отважные" ничего не забыли, и подчистую вырезали отряды украинского десанта. Украинские националисты за казнь наших пленных заплатили страшную цену — потери бригады составили 400 боевиков.
Ещё живым всушникам сибиряки из группировки "Центр" напомнили, что их ждёт, если они не сложат оружие, добавили авторы издания.
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