Новый рекорд: за сутки в плен сдались 40 военнослужащих ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бегущие с полей сражений украинцы, сегодня, 18 июня, поставили новый "рекорд". За сутки российской армии сдались в плен 40 военных ВСУ.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Наиболее массовый случай был зафиксирован на Запорожском фронте, где кадровые потери у Киева идут уже на сотни.

Военные аналитики отмечают, что в армии Незалежной происходит серьёзный моральный надлом, который связан с большими потерями и безуспешным контрнаступом с катастрофическими результатами.

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