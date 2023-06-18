Бегущие с полей сражений украинцы, сегодня, 18 июня, поставили новый "рекорд". За сутки российской армии сдались в плен 40 военных ВСУ.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Наиболее массовый случай был зафиксирован на Запорожском фронте, где кадровые потери у Киева идут уже на сотни.
Военные аналитики отмечают, что в армии Незалежной происходит серьёзный моральный надлом, который связан с большими потерями и безуспешным контрнаступом с катастрофическими результатами.
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Россия с успехом разгромила украинские колонны техники благодаря одному превосходству, заявили аналитики.