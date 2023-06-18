Российские морские пехотинцы взяли в плен 35 боевиков ВСУ

Морские пехотинцы Вооружённых сил России взяли в плен 35 боевиков украинской армии.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

На Времевском выступе — восточной части Запорожского направления в ходе боевых действий морпехи из Приморья взяли в плен 35 боевиков ВСУ, сообщают бойцы с места.

Тяжёлые бои на границе Запорожского фронта и ДНР продолжаются. Российская армия успешно контратакует. Уже сообщалось, что Запорожский фронт завален трупами националистов и сожжённой украинской техникой.

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