Российские военные захватили под Донецком танк вооружённых сил Украины и сделали из него дрон-камикадзе. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сообщается, что трофейный танк набили шестью тоннами тротила и другими "полезными подарками", а затем отправили его обратно на украинские позиции в Марьинке на автопилоте.
Но до противника танк немного не доехал, так как подорвался на мине, а детонация произошла после выстрела из гранатомёта. Прогремел мощнейший взрыв. При этом позиции боевиков были повреждены, а рядом всё разминировало. Эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются, заключили авторы издания
Ранее сообщалось, что боевики из 25-й бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь российских пленных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия с успехом разгромила украинские колонны техники благодаря одному превосходству, заявили аналитики.