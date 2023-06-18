РВ: бойцы армии России начинили трофейный танк ВСУ взрывчаткой и отправили обратно

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные захватили под Донецком танк вооружённых сил Украины и сделали из него дрон-камикадзе. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Танк ВСУ превратили в дрон камикадзе

Сообщается, что трофейный танк набили шестью тоннами тротила и другими "полезными подарками", а затем отправили его обратно на украинские позиции в Марьинке на автопилоте.

Но до противника танк немного не доехал, так как подорвался на мине, а детонация произошла после выстрела из гранатомёта. Прогремел мощнейший взрыв. При этом позиции боевиков были повреждены, а рядом всё разминировало. Эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются, заключили авторы издания

Ранее сообщалось, что боевики из 25-й бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь российских пленных.