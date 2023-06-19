Механик-водитель российского танка рассказал, что за три дня боёв его экипажем было ликвидировано девять боевых машин противника.
"Уничтожили шесть танков. Потом командира танка ранило. Поставили другого командира и продолжили бой. На третий день уничтожили еще три танка", — пояснил боец по имени Леонид.
По словам военнослужащего, подобным результатом экипаж может похвастаться благодаря отличной работе наводчика.
"Он снайпер у нас. Лупит их: один выстрел, один танк", — добавил танкист.
Ранее в украинских соцсетях появился видеоролик с британскими танками Challenger вблизи линии боевого соприкосновения.
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