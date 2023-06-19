Наводчик-снайпер ВС РФ помог экипажу уничтожить девять танков ВСУ за три дня

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Механик-водитель российского танка рассказал, что за три дня боёв его экипажем было ликвидировано девять боевых машин противника.

"Уничтожили шесть танков. Потом командира танка ранило. Поставили другого командира и продолжили бой. На третий день уничтожили еще три танка", — пояснил боец по имени Леонид.

По словам военнослужащего, подобным результатом экипаж может похвастаться благодаря отличной работе наводчика.

"Он снайпер у нас. Лупит их: один выстрел, один танк", — добавил танкист.

Ранее в украинских соцсетях появился видеоролик с британскими танками Challenger вблизи линии боевого соприкосновения.