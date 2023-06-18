"РВ": британские танки Challenger впервые замечены вблизи фронта

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских соцсетях распространяется ролик с британским танком Challenger в зоне СВО. Военкоры уверены, что боевая машина находится недалеко от передовой.

"После феерического провала немецких танков Leopard ВСУ берегут подарки британских хозяев и еще ни разу не вводили их в бой. Но скоро запылают и они", — прокомментировали видео авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Словам репортёров, наличие оборонительных сооружений возле частного дома доказывает, что ролик с Challenger снят "не в районе далёкого от фронта полигона".

Ранее глава администрации украинского президента заверил, что контрнаступление ВСУ развивается по плану и в настоящее время "идёт первичный этап".