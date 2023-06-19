Французский генерал Буркхард: в боях на Украине каждые полчаса погибают десятки солдат ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник Главного штаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард сообщил об огромных потерях украинской армии в зоне конфликта.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, бои на Украине разворачиваются гораздо интенсивнее и масштабнее, чем это было в ходе войны в Афганистане. Как отметил генерал, десятки военнослужащих ВСУ погибают в столкновениях каждые 30 минут.

"Это то, что происходит на Украине каждые полчаса — в течение нескольких недель", — цитирует Буркхарда издание The Economist.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал военкорам, что точные данные о количестве погибших и раненых в рядах ВСУ поступают ему из радиоперехватов. Он также подчеркнул: потери Украины в ходе попыток контрнаступления в 10 раз превышают российские.