Начальник Главного штаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард сообщил об огромных потерях украинской армии в зоне конфликта.
По его словам, бои на Украине разворачиваются гораздо интенсивнее и масштабнее, чем это было в ходе войны в Афганистане. Как отметил генерал, десятки военнослужащих ВСУ погибают в столкновениях каждые 30 минут.
"Это то, что происходит на Украине каждые полчаса — в течение нескольких недель", — цитирует Буркхарда издание The Economist.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал военкорам, что точные данные о количестве погибших и раненых в рядах ВСУ поступают ему из радиоперехватов. Он также подчеркнул: потери Украины в ходе попыток контрнаступления в 10 раз превышают российские.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".