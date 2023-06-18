Путин рассказал о каналах получения данных о потерях ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин объяснил, откуда ему известна точная информация о потерях, которые несут ВСУ.

Фото: Администрация президента РФ

Глава государства рассказал в ходе пресс-конференции с военкорами, что эти данные поступают к нему из радиоперехватов. Слова президента было опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

"Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что военкоры и сами знают об источниках получения военной информации.

"Средства связи вам известны… И очень многое стекается ко мне", — добавил Путин.

Ранее на встрече с военкорами Путин обратил внимание, что потери украинской стороны в ходе попыток контрнаступления в 10 раз превышают российские.