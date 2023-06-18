Президент РФ Владимир Путин объяснил, откуда ему известна точная информация о потерях, которые несут ВСУ.
Глава государства рассказал в ходе пресс-конференции с военкорами, что эти данные поступают к нему из радиоперехватов. Слова президента было опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.
"Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", — сказал Путин.
Президент выразил уверенность, что военкоры и сами знают об источниках получения военной информации.
"Средства связи вам известны… И очень многое стекается ко мне", — добавил Путин.
Ранее на встрече с военкорами Путин обратил внимание, что потери украинской стороны в ходе попыток контрнаступления в 10 раз превышают российские.
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