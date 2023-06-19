Артиллерийский удар российских военных под Кременной позволил уничтожить колонну техники и боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВС РФ поразили около шести автомобилей украинской армии неподалёку от Серебрянского лесничества.
"Безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков", — уточнил Марочко в беседе с ТАСС.
Как пояснил военспец, российские бойцы ударили по колонне ВСУ из артиллерийских установок.
Ранее сообщалось, что группировка ВС РФ "Юг" успешно отразила три атаки украинской армии у Кременной и Лисичанска. Боевики ВСУ неоднократно пытались преодолеть российские оборонительные рубежи, однако так и не смогли перехватить инициативу в этой зоне конфликта.
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