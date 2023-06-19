Марочко: удар военных РФ уничтожил колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерийский удар российских военных под Кременной позволил уничтожить колонну техники и боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: mil.ru

По его словам, ВС РФ поразили около шести автомобилей украинской армии неподалёку от Серебрянского лесничества.

"Безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков", — уточнил Марочко в беседе с ТАСС.

Как пояснил военспец, российские бойцы ударили по колонне ВСУ из артиллерийских установок.

Ранее сообщалось, что группировка ВС РФ "Юг" успешно отразила три атаки украинской армии у Кременной и Лисичанска. Боевики ВСУ неоднократно пытались преодолеть российские оборонительные рубежи, однако так и не смогли перехватить инициативу в этой зоне конфликта.