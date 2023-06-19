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ВКС РФ наносят удар "умными бомбами" по Орехову, откуда Киев час назад начал наступление

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Силовые структуры

Воздушно-космические войска России нанесли удар "умными бомбами" по Орехову, откуда подразделения Украины час назад пошли в наступление.

ВКС РФ наносят удар "умными бомбами" по Орехову, откуда Киев час назад начал наступление
Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Именно там располагаются базы и пункты управления Вооружённых сил Украины, наступающих на Запорожском направлении.

"В этот момент украинская пехота продолжает наступать на рубеж наших спартанцев Работино-Вербовое", — пишут военкоры.

Также в районе Орехово поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Эта бригада уже лишилась большей части боевых машин пехоты Bradley и потеряла немало немецких танков Leopard.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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