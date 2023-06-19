ВКС РФ наносят удар "умными бомбами" по Орехову, откуда Киев час назад начал наступление

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические войска России нанесли удар "умными бомбами" по Орехову, откуда подразделения Украины час назад пошли в наступление.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Именно там располагаются базы и пункты управления Вооружённых сил Украины, наступающих на Запорожском направлении.

"В этот момент украинская пехота продолжает наступать на рубеж наших спартанцев Работино-Вербовое", — пишут военкоры.

Также в районе Орехово поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Эта бригада уже лишилась большей части боевых машин пехоты Bradley и потеряла немало немецких танков Leopard.