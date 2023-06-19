Воздушно-космические войска России нанесли удар "умными бомбами" по Орехову, откуда подразделения Украины час назад пошли в наступление.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Именно там располагаются базы и пункты управления Вооружённых сил Украины, наступающих на Запорожском направлении.
"В этот момент украинская пехота продолжает наступать на рубеж наших спартанцев Работино-Вербовое", — пишут военкоры.
Также в районе Орехово поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Эта бригада уже лишилась большей части боевых машин пехоты Bradley и потеряла немало немецких танков Leopard.
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