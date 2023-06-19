Отражена утренняя попытка прорыва ВСУ на Времевском направлении

Отражена очередная попытка прорыва боевиков Вооружённых сил Украины на Времевском выступе.

Фото: redstar.ru

Сегодня, 19 июня, рано утром, в начале шестого, бандеровцы на двух участках атаковали позиции российских бойцов северо-западнее посёлка Приютный. Действовал враг силами двух мотопехотных рот при поддержке тяжёлой техники.

Подразделение ВС РФ из Приморья при поддержке ВКС России в течение двух часов сдерживали националистов, уничтожив три бронемашины и два танка. Пехота ВСУ была прорежена и рассеяна, после чего откатилась назад.

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