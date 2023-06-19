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Генерал ВСУ Сырский в бешенстве из-за разгрома элитной бригады "Эдельвейс"

1:23
Силовые структуры

Командующий Сухопутных войск вооружённых сил Украины генерал Александр Сырский в бешенстве из-за разгрома российскими военными 128-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале со ссылкой на одного из офицеров штаба генерала.

Генерал ВСУ Сырский в бешенстве из-за разгрома элитной бригады "Эдельвейс"
Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Офицер в разговоре по телефону с сослуживцем в Киеве заявил, что за трое суток штурма деревни Пятихатки элитные "эдельвейсы" потеряли больше 1200 человек убитыми, не менее 1 500 ранеными и больше 50 единиц бронетехники. Подразделение утратило наступательные возможности и находится на грани утраты боеспособности.

При этом само село, в котором 150 домов, взять так и не удалось. Пять раз украинские штурмовики заходили в него с боем, но каждый раз их буквально выкашивала российская артиллерия и авиация, после чего остатки штурмовых групп откатывались назад.

"По словам офицера, Сырский в бешенстве. Бригаду — одну из самых боеспособных и опытных, нужно отводить на восстановление, но это значит, что вместо неё необходимо будет бросать в бой свежую из резервов, которые и так уже сильно усохли в безрезультатных трёхнедельных боях", — заключил военный аналитик.

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Боевики ВСУ в шоке бросили горящий танк
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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