Генерал ВСУ Сырский в бешенстве из-за разгрома элитной бригады "Эдельвейс"

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Сухопутных войск вооружённых сил Украины генерал Александр Сырский в бешенстве из-за разгрома российскими военными 128-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале со ссылкой на одного из офицеров штаба генерала.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Офицер в разговоре по телефону с сослуживцем в Киеве заявил, что за трое суток штурма деревни Пятихатки элитные "эдельвейсы" потеряли больше 1200 человек убитыми, не менее 1 500 ранеными и больше 50 единиц бронетехники. Подразделение утратило наступательные возможности и находится на грани утраты боеспособности.

При этом само село, в котором 150 домов, взять так и не удалось. Пять раз украинские штурмовики заходили в него с боем, но каждый раз их буквально выкашивала российская артиллерия и авиация, после чего остатки штурмовых групп откатывались назад.

"По словам офицера, Сырский в бешенстве. Бригаду — одну из самых боеспособных и опытных, нужно отводить на восстановление, но это значит, что вместо неё необходимо будет бросать в бой свежую из резервов, которые и так уже сильно усохли в безрезультатных трёхнедельных боях", — заключил военный аналитик.

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