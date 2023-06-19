Рогозин рассказал, что украинские танкисты самостоятельно ломают немецкие "Леопарды"

Командование украинской армии крайне обеспокоено массовой порчей немецких танков Leopard экипажами ВСУ, рассказал бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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По словам главы военно-технического центра специального назначения "Царские волки", соответствующее донесение украинского офицера удалось добыть разведчикам ВС РФ.

"То песок куда не надо в двигатель танка насыпят, то под хвост ему мину подложат и задним ходом на неё якобы случайно наедут", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Танкисты ВСУ прекрасно понимают, что "Леопарды" превратились в первоочередную цель для российских бойцов, добавил Рогозин, а потому не желают оказаться на передовой. Русский солдат инстинктивно ненавидит немецкие танки, к тому же за их уничтожение многие меценаты предлагают огромное вознаграждение, что является ещё одним стимулом для военнослужащих.

Ранее командир танковой роты ВС РФ рассказал, что раскрыто самое слабое место натовских танков и броневиков.