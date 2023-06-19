Герой России Курбанов раскрыл самое слабое место натовских танков и броневиков в зоне СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска в зоне СВО теряют западную бронетехнику в огромных количествах, потому что она не предназначена для подобных боёв, заявил Герой России, командир танковой роты 40-й бригады морпехов Руслан Курбанов.

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Танки и броневики НАТО имеют плохо защищённую электронику, которая выходит из строя, если рядом разрывается снаряд.

"Осколки попадают в корпус. Одна проводка замкнулась — и машина уже не боеготова", — пояснил Курбанов в интервью изданию "Звезда".

Он добавил, что по этой причине украинцы часто бросают западную технику на поле боя. Она достаётся российским военным с подробными инструкциями, что помогает находить новые способы уничтожения натовских броневиков и танков.

Ранее российский боец рассказал, как с помощью наводчика-снайпера его экипаж за три дня ликвидировал девять танков противника.