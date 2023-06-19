Украинские войска в зоне СВО теряют западную бронетехнику в огромных количествах, потому что она не предназначена для подобных боёв, заявил Герой России, командир танковой роты 40-й бригады морпехов Руслан Курбанов.
Танки и броневики НАТО имеют плохо защищённую электронику, которая выходит из строя, если рядом разрывается снаряд.
"Осколки попадают в корпус. Одна проводка замкнулась — и машина уже не боеготова", — пояснил Курбанов в интервью изданию "Звезда".
Он добавил, что по этой причине украинцы часто бросают западную технику на поле боя. Она достаётся российским военным с подробными инструкциями, что помогает находить новые способы уничтожения натовских броневиков и танков.
Ранее российский боец рассказал, как с помощью наводчика-снайпера его экипаж за три дня ликвидировал девять танков противника.
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Россия с успехом разгромила украинские колонны техники благодаря одному превосходству, заявили аналитики.