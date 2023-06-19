Обстрелы ДНР: 6-летняя девочка подорвалась на мине ВСУ, спущенной с парашютом

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики киевского режима обстреляли окрестности Волновахи в ДНР. В результате подрыва спущенной с парашютом мины погиб 6-летний ребёнок.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

В момент очередного обстрела девочка находилась во дворе своего дома. Укронацисты нанесли по населённому пункту массированный удар из HIMARS, в том числе и по пункту, в котором распределяют гуманитарную помощь.

Военкор Юрий Котенок сообщает, что ранения получили не менее 20 мирных жителей. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжёлое.