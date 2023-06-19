Боевики киевского режима обстреляли окрестности Волновахи в ДНР. В результате подрыва спущенной с парашютом мины погиб 6-летний ребёнок.
В момент очередного обстрела девочка находилась во дворе своего дома. Укронацисты нанесли по населённому пункту массированный удар из HIMARS, в том числе и по пункту, в котором распределяют гуманитарную помощь.
Военкор Юрий Котенок сообщает, что ранения получили не менее 20 мирных жителей. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжёлое.
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