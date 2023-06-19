Дандыкин допустил, что боевики ВСУ начнут сдаваться в плен целыми ротами и батальонами

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Pravda.Ru назвал показательным моментом сдачу украинских боевиков в российский плен силами до взвода.

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Как напомнил специалист, танкисты ВСУ стали всё чаще самостоятельно ломать технику, чтобы не участвовать в боях. По его словам, украинская армия теряет большое количество солдат и вооружений, произведённых в странах НАТО. Он считает, что сдача в плен силами до взвода — это только начало.

"Надеюсь и верю, что это будет происходить и дальше. Когда сдача уже пойдёт конкретно, то есть ротами и батальонами, тогда можно говорить, что дух противника близок к тому, что он сломлен. Это уже серьёзный показатель. Наши сражаются более стойко, они мотивированы", — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул: сейчас мобилизованные, контрактники, кадровая армия, офицеры, высший командный состав ВС РФ нацелены на то, чтобы не просто отбить наступление украинских войск, но и одержать победу в СВО.

Ранее военкор Александр Сладков назвал сдачу подразделений ВСУ в плен тревожным звонком для Киева и НАТО.