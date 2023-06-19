Сладков: сдача целых подразделений ВСУ в плен — тревожный звонок для Киева

Украинские солдаты стали чаще сдаваться в российский плен. Об этом заявил военкор Александр Сладков.

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По его словам, среди командиров верхнего звена распространён такой термин, как "качели", означающий смещение удачи то на сторону одного участника конфликта, то на сторону другого. Он отметил, что сейчас успех находится на стороне армии РФ, поскольку боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен на разных участках фронта.

"Именно не по одному, а группами, подразделениями. А это очень тревожный звонок для Киева (НАТО). Это надлом, который может превратиться в разрушение", — написал Сладков в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что за сутки в российский плен сдались 40 украинских военнослужащих. Наиболее массово этот процесс происходил на Запорожском направлении, где ВСУ несут серьёзные потери в ходе боестолкновений.