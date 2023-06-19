Ожесточённые бои на Донецком направлении не прекращаются. По информации Минобороны России, "Южная" группировка войск успешно отразила четыре атаки укронацистов под следующими населёнными пунктами ДНР: Старомихайловка, Петровское и Первомайское.
Киевский режим потерял свыше 340 военных, два боевых бронированных автомобиля, пять машин, польскую САУ Krab и две гаубицы, сообщили в российском оборонном ведомстве.
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После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".