Ожесточённые бои на Донецком направлении: ВСУ потеряли свыше 340 человек личного состава

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ожесточённые бои на Донецком направлении не прекращаются. По информации Минобороны России, "Южная" группировка войск успешно отразила четыре атаки укронацистов под следующими населёнными пунктами ДНР: Старомихайловка, Петровское и Первомайское.

Фото: скрин Ютуб

Киевский режим потерял свыше 340 военных, два боевых бронированных автомобиля, пять машин, польскую САУ Krab и две гаубицы, сообщили в российском оборонном ведомстве.