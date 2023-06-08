Мария Захарова: киевский режим окончательно превратился в террористический

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим за минувший год окончательно стал террористическим, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

По словам дипломата, за этим процессом наблюдало всё международное сообщество.

"Есть ещё одна очень важная деталь — международный, — подчеркнула Захарова. — Потому что в состав их Вооружённых сил входит огромное число иностранцев".

Официальный представитель МИД РФ напомнила также о заявлениях многих экспертов о том, что управление Украиной вручную осуществляют англосаксы — Соединённые Штаты и Великобритания.

Всю политическую конструкцию разработали и внедрили из-за рубежа, подчеркнула Захарова.