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Мария Захарова: киевский режим окончательно превратился в террористический

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Силовые структуры

Киевский режим за минувший год окончательно стал террористическим, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

По словам дипломата, за этим процессом наблюдало всё международное сообщество.

"Есть ещё одна очень важная деталь — международный, — подчеркнула Захарова. — Потому что в состав их Вооружённых сил входит огромное число иностранцев".

Официальный представитель МИД РФ напомнила также о заявлениях многих экспертов о том, что управление Украиной вручную осуществляют англосаксы — Соединённые Штаты и Великобритания.

Всю политическую конструкцию разработали и внедрили из-за рубежа, подчеркнула Захарова.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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