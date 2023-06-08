Киевский режим за минувший год окончательно стал террористическим, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
По словам дипломата, за этим процессом наблюдало всё международное сообщество.
"Есть ещё одна очень важная деталь — международный, — подчеркнула Захарова. — Потому что в состав их Вооружённых сил входит огромное число иностранцев".
Официальный представитель МИД РФ напомнила также о заявлениях многих экспертов о том, что управление Украиной вручную осуществляют англосаксы — Соединённые Штаты и Великобритания.
Всю политическую конструкцию разработали и внедрили из-за рубежа, подчеркнула Захарова.
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