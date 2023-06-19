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Дандыкин: бойцы и командиры ВС РФ выставляют на позор хвалёную технику НАТО

1:12
Силовые структуры

США и Евросоюз, скорее всего, постепенно начнут осознавать невозможность поражения России в ходе украинского конфликта. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин: бойцы и командиры ВС РФ выставляют на позор хвалёную технику НАТО
Фото: kremlin.ru

Как напомнил специалист, в ночь на 19 июня российская армия нанесла удары по резервам и объектам ВСУ в Одессе, Кировограде и Запорожье.

"В этих сражениях наши бойцы и командиры посрамляют хвалёную технику НАТО, она горит. И то же самое будет с истребителями F-16, ведь наши военные с накопленным боевым опытом управляют гораздо более качественными самолётами. Они разберутся и с этими машинами. Я надеюсь, даже к самым большим кукловодам будет приходить какое-то понимание немыслимости поражения РФ", — сказал Дандыкин.

Он не исключил, что США и другие страны НАТО, исчерпав возможности киевского режима, начнут подыскивать человеческие ресурсы в других регионах, например, на территории Польши и Прибалтики. Это необходимо Вашингтону для продолжения противостояния с Россией, уточнил эксперт.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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