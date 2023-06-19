Украина потребовала от Будапешта допустить консула к пленным из Закарпатья

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское правительство потребовало от Будапешта незамедлительно предоставить консулу Украины в Венгрии допуск к военнопленным из Закарпатья, недавно переданным стране при содействии РПЦ. Об этом проинформировал сегодня пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Фото: СмК

Напомним, ранее в ведомстве сообщили о том, что Киев не был уведомлён о подобных переговорах сторон.