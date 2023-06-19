Украинское правительство потребовало от Будапешта незамедлительно предоставить консулу Украины в Венгрии допуск к военнопленным из Закарпатья, недавно переданным стране при содействии РПЦ. Об этом проинформировал сегодня пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
Напомним, ранее в ведомстве сообщили о том, что Киев не был уведомлён о подобных переговорах сторон.
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