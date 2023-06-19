Появившиеся в прессе Запада версии о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северные потоки" говорят о том, что всё больше политиков там желают прекращение поддержки Украины.
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
"Периодические публикации в западной прессе о том, что "Северный поток" взорвали украинцы я связываю с популярностью украинцев, мы умеем удивлять", — отметил националист.
Он подчеркнул, что многие западные политические силы хотят прекращения военных поставок киевской власти, поскольку не все желают победы ВСУ, а "русские очень здорово работают, и у них есть агенты влияния".
Резников сказал, что дезинформация — сильнейшее средство, и задача России — зародить сомнения в украинцах.
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