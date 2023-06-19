Минобороны Украины о подрыве "Северных потоков": "Мы умеем удивлять"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появившиеся в прессе Запада версии о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северные потоки" говорят о том, что всё больше политиков там желают прекращение поддержки Украины.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Периодические публикации в западной прессе о том, что "Северный поток" взорвали украинцы я связываю с популярностью украинцев, мы умеем удивлять", — отметил националист.

Он подчеркнул, что многие западные политические силы хотят прекращения военных поставок киевской власти, поскольку не все желают победы ВСУ, а "русские очень здорово работают, и у них есть агенты влияния".

Резников сказал, что дезинформация — сильнейшее средство, и задача России — зародить сомнения в украинцах.