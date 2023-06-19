Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил: китайские власти подчеркнули, что они не помогают Москве с проведением военной спецоперации на Украине.
Как отметил американский чиновник, в Пекине заявили, что он не передавал РФ военную технику и не собирается делать это. Представители Вашингтона ценят такую позицию, не знают о существовании доказательств, которые могли бы указать на ложность высказываний китайских политиков, добавил Блинкен.
"Мы и другие страны получили от КНР заверения, что она не оказывает и не будет оказывать России летальную помощь для применения на Украине", — сообщил госсекретарь США, видео с речью чиновника доступно на YouTube.
Однако Блинкен указал на беспокойство Вашингтона по поводу отправки технологий Москве, которые она может применить в силовом столкновении с Киевом.
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