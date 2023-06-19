Госсекретарь США: Китай заверил Вашингтон, что не собирается поставлять России оружие для спецоперации

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил: китайские власти подчеркнули, что они не помогают Москве с проведением военной спецоперации на Украине.

Фото: РИА Новости

Как отметил американский чиновник, в Пекине заявили, что он не передавал РФ военную технику и не собирается делать это. Представители Вашингтона ценят такую позицию, не знают о существовании доказательств, которые могли бы указать на ложность высказываний китайских политиков, добавил Блинкен.

"Мы и другие страны получили от КНР заверения, что она не оказывает и не будет оказывать России летальную помощь для применения на Украине", — сообщил госсекретарь США, видео с речью чиновника доступно на YouTube.

Однако Блинкен указал на беспокойство Вашингтона по поводу отправки технологий Москве, которые она может применить в силовом столкновении с Киевом.