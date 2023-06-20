Украинские военные Саша, Миша и боец с позывным Гудзик заявили, что некоторые танкисты ВСУ сообщают о якобы поломке оружия и таким образом избегают участия в боевых действиях. Об этом написали в Spiegel.
"Лучше полностью отказаться, чем отступить посреди драки", — отметили собеседники журналистов, комментируя поступки других военных.
Вместе с этим Саша, Миша и Гудзик указали на сложности при ремонте немецких танков Leopard. Для него нужно смотреть видео на иностранном языке, сообщили военные.
В издании подчеркнули, что ВСУ довольны поставленной техникой. По словам солдат, Leopard хорошо защищён от противотанковых ружей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".