Spiegel: украинские танкисты имитируют поломку техники и отказываются сражаться

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные Саша, Миша и боец с позывным Гудзик заявили, что некоторые танкисты ВСУ сообщают о якобы поломке оружия и таким образом избегают участия в боевых действиях. Об этом написали в Spiegel.

"Лучше полностью отказаться, чем отступить посреди драки", — отметили собеседники журналистов, комментируя поступки других военных.

Вместе с этим Саша, Миша и Гудзик указали на сложности при ремонте немецких танков Leopard. Для него нужно смотреть видео на иностранном языке, сообщили военные.

В издании подчеркнули, что ВСУ довольны поставленной техникой. По словам солдат, Leopard хорошо защищён от противотанковых ружей.