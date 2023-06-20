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Spiegel: украинские танкисты имитируют поломку техники и отказываются сражаться

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Силовые структуры

Украинские военные Саша, Миша и боец с позывным Гудзик заявили, что некоторые танкисты ВСУ сообщают о якобы поломке оружия и таким образом избегают участия в боевых действиях. Об этом написали в Spiegel.

"Лучше полностью отказаться, чем отступить посреди драки", — отметили собеседники журналистов, комментируя поступки других военных.

Вместе с этим Саша, Миша и Гудзик указали на сложности при ремонте немецких танков Leopard. Для него нужно смотреть видео на иностранном языке, сообщили военные.

В издании подчеркнули, что ВСУ довольны поставленной техникой. По словам солдат, Leopard хорошо защищён от противотанковых ружей.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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