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Леонков: истребитель F-16 не уйдёт от ракеты российской ПВО в зоне спецоперации

1:09
Силовые структуры

Вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину почти решён, заявил военный обозреватель Алексей Леонков.

Леонков: истребитель F-16 не уйдёт от ракеты российской ПВО в зоне спецоперации
Фото: w-dog.ru

По его словам, российская сторона расценит передачу западных боевых самолётов Киеву в качестве новой ступени эскалации. При этом специалист подчеркнул: главным препятствием для F-16 станут системы противовоздушной обороны (ПВО) и Воздушно-космические силы России.

"Если зенитная управляемая ракета или ракета класса "воздух-воздух" захватит такую цель, как истребитель F-16, то он от этой ракеты уже не уйдёт", — пояснил Леонков в интервью "Военному делу".

Эксперт добавил, что в этой ситуации пилоту придётся катапультироваться.

Как уточнил специалист, F-16 является одним из самых массовых и универсальных боевых самолётов Североатлантического альянса с большим количеством модификаций.

Ранее обозреватели Bloomberg предположили, что Запад предоставит Киеву устаревшие истребители F-16, на обслуживание которых Украине придётся потратить много денег.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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