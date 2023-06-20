Вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину почти решён, заявил военный обозреватель Алексей Леонков.
По его словам, российская сторона расценит передачу западных боевых самолётов Киеву в качестве новой ступени эскалации. При этом специалист подчеркнул: главным препятствием для F-16 станут системы противовоздушной обороны (ПВО) и Воздушно-космические силы России.
"Если зенитная управляемая ракета или ракета класса "воздух-воздух" захватит такую цель, как истребитель F-16, то он от этой ракеты уже не уйдёт", — пояснил Леонков в интервью "Военному делу".
Эксперт добавил, что в этой ситуации пилоту придётся катапультироваться.
Как уточнил специалист, F-16 является одним из самых массовых и универсальных боевых самолётов Североатлантического альянса с большим количеством модификаций.
Ранее обозреватели Bloomberg предположили, что Запад предоставит Киеву устаревшие истребители F-16, на обслуживание которых Украине придётся потратить много денег.
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