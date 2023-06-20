Леонков: истребитель F-16 не уйдёт от ракеты российской ПВО в зоне спецоперации

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину почти решён, заявил военный обозреватель Алексей Леонков.

Фото: w-dog.ru

По его словам, российская сторона расценит передачу западных боевых самолётов Киеву в качестве новой ступени эскалации. При этом специалист подчеркнул: главным препятствием для F-16 станут системы противовоздушной обороны (ПВО) и Воздушно-космические силы России.

"Если зенитная управляемая ракета или ракета класса "воздух-воздух" захватит такую цель, как истребитель F-16, то он от этой ракеты уже не уйдёт", — пояснил Леонков в интервью "Военному делу".

Эксперт добавил, что в этой ситуации пилоту придётся катапультироваться.

Как уточнил специалист, F-16 является одним из самых массовых и универсальных боевых самолётов Североатлантического альянса с большим количеством модификаций.

Ранее обозреватели Bloomberg предположили, что Запад предоставит Киеву устаревшие истребители F-16, на обслуживание которых Украине придётся потратить много денег.