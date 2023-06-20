В Минобороны РФ рассказали о вручении миллиона рублей уничтожившему Leopard военному Кравцову

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военный Андрей Кравцов получил один миллион рублей за ликвидацию немецкого танка Leopard в зоне спецоперации. Об этом написали в Telegram-канале Минобороны РФ и опубликовали кадры вручения премии.

Её учредил фонд бизнесменов "Забота Сибири". Сертификат отдал член Совета Федерации от Новосибирской области, олимпийский чемпион Александр Карелин. Он подчеркнул, что эти деньги является доплатой бойцам, которые наносят ВСУ серьёзный урон.

Кравцов рассказал, как уничтожил Leopard. По словам военного, он использовал гранатомёт.

"Начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам. Я узнал, находясь в госпитале, что это был немецкий Leopard", — отметил Кравцов.