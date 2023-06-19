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Минобороны РФ продемонстрировало кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе

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Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ опубликовали в Telegram-канале военного ведомства видео атаки на украинский танк беспилотным летательным аппаратом.

"Кадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе", — написали в министерстве.

По его данным, удар нанесли Вооружённые силы Российской Федерации на Запорожском направлении. Предположительно, объектом стал немецкий танк Leopard 2A6.

Вместе с этим в МО сказали, что армия РФ атаковала оружием большой дальности морского базирования склады военной техники, которую Киев получил от Запада. Цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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