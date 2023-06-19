Минобороны РФ продемонстрировало кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ опубликовали в Telegram-канале военного ведомства видео атаки на украинский танк беспилотным летательным аппаратом.

"Кадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе", — написали в министерстве.

По его данным, удар нанесли Вооружённые силы Российской Федерации на Запорожском направлении. Предположительно, объектом стал немецкий танк Leopard 2A6.

Вместе с этим в МО сказали, что армия РФ атаковала оружием большой дальности морского базирования склады военной техники, которую Киев получил от Запада. Цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.