Официальные представители Минобороны РФ опубликовали в Telegram-канале военного ведомства видео атаки на украинский танк беспилотным летательным аппаратом.
"Кадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе", — написали в министерстве.
По его данным, удар нанесли Вооружённые силы Российской Федерации на Запорожском направлении. Предположительно, объектом стал немецкий танк Leopard 2A6.
Вместе с этим в МО сказали, что армия РФ атаковала оружием большой дальности морского базирования склады военной техники, которую Киев получил от Запада. Цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.
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