Сегодня одна из наиболее горячих точек на Запорожском направлении — участок Лобковое-Пятихатки.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и предоставляют кадры разгрома подразделения Вооружённых сил Украины на западной окраине Пятихаток.
На этом участке фронта работают несколько подразделений ВС РФ: батальон Судоплатова, осетинская 19 дивизия, владикавказские 292-й самоходный артиллерийский ордена Александра Невского полк и 429-й мотострелковый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени Кубанского казачества.
Российские парни громят неприятеля в этом районе, нанося ВСУ колоссальные потери, подытожил портал.
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