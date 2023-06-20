Переход к натовской тактике и отказ от советской школы привёл Вооружённые силы Украины к полному провалу контрнаступления.
Об этом сообщил полковник Центрального аппарата Министерства обороны России в запасе Владимир Трухан.
"ВСУ почему-то отказались от советских и постсоветских оперативных подходов, которые у нас есть. Они этого не стали делать, они взяли натовское оперативное дело", — в эфире канала "PolitWera" заявил эксперт.
Однако натовской операции всегда предшествовала стратегическая воздушная наступательная операция и массированный авиаудар. И только после этого начинался прорыв обороны. Но этого сделано не было. А если армии Украины за полмесяца не удалось проломить российскую оборону, то контрнаступление надо считать проваленным.
"Наступление идёт 12 суток. С 4 июня они уже должны были проломить армейский оборонительный рубеж, вторую линию обороны, и создать условия для введения в прорыв свежих частей", — подытожил Трухан.
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