В Минобороны РФ заявили, что ВСУ погубила тактика НАТО

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Переход к натовской тактике и отказ от советской школы привёл Вооружённые силы Украины к полному провалу контрнаступления.

Об этом сообщил полковник Центрального аппарата Министерства обороны России в запасе Владимир Трухан.

"ВСУ почему-то отказались от советских и постсоветских оперативных подходов, которые у нас есть. Они этого не стали делать, они взяли натовское оперативное дело", — в эфире канала "PolitWera" заявил эксперт.

Однако натовской операции всегда предшествовала стратегическая воздушная наступательная операция и массированный авиаудар. И только после этого начинался прорыв обороны. Но этого сделано не было. А если армии Украины за полмесяца не удалось проломить российскую оборону, то контрнаступление надо считать проваленным.

"Наступление идёт 12 суток. С 4 июня они уже должны были проломить армейский оборонительный рубеж, вторую линию обороны, и создать условия для введения в прорыв свежих частей", — подытожил Трухан.