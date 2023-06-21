Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что у ВСУ при контрнаступлении возникли серьёзные проблемы. По её словам, украинские боевики столкнулись с "бешеным сопротивлением".
Как подчеркнула Маляр, от ВСУ ждут быстрого успеха, однако этого не стоит ожидать.
"Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением", — заявила Маляр на своей странице в Сети.
Кто конкретно требует от официального Киева быстрого продвижения и "успеха", заместитель главы украинского Минобороны не уточнила.
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