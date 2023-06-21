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В МО Украины посетовали на сложности и "бешеное" сопротивление при контрнаступлении ВСУ

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Силовые структуры

Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что у ВСУ при контрнаступлении возникли серьёзные проблемы. По её словам, украинские боевики столкнулись с "бешеным сопротивлением".

В МО Украины посетовали на сложности и "бешеное" сопротивление при контрнаступлении ВСУ
Фото: www.gazeta.ru

Как подчеркнула Маляр, от ВСУ ждут быстрого успеха, однако этого не стоит ожидать.

"Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением", — заявила Маляр на своей странице в Сети.

Кто конкретно требует от официального Киева быстрого продвижения и "успеха", заместитель главы украинского Минобороны не уточнила.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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