В МО Украины посетовали на сложности и "бешеное" сопротивление при контрнаступлении ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что у ВСУ при контрнаступлении возникли серьёзные проблемы. По её словам, украинские боевики столкнулись с "бешеным сопротивлением".

Фото: www.gazeta.ru

Как подчеркнула Маляр, от ВСУ ждут быстрого успеха, однако этого не стоит ожидать.

"Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением", — заявила Маляр на своей странице в Сети.

Кто конкретно требует от официального Киева быстрого продвижения и "успеха", заместитель главы украинского Минобороны не уточнила.